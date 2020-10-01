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Новости > «Все умирают»: Илон Маск сделал резонансное заявление о коронавирусе

«Все умирают»: Илон Маск сделал резонансное заявление о коронавирусе

Александр Панько
01.10.20 10:44
601
«Все умирают»: Илон Маск сделал резонансное заявление о коронавирусе

Главное: В ходе полемики о коронавирусе с известным предпринимателем и филантропом Биллом Гейтсом американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск назвал его «тупицей». При этом сам он вакцинироваться не собирается, несмотря на то, что производит оборудование для вакцинации для одной из немецких компаний.

Детали: Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск опроверг обвинения в том, что он недооценивает опасность коронавируса. «Вот, что мы имеем — низкий уровень смертности при высокой степени заразности», — заявил глава Tesla и SpaceX, подчеркнув, что в этой ситуации правильнее было бы оставлять под карантином не всю страну, а лишь тех, кто находится в зоне риска.

При этом, как сообщает Lenta.ru, в ответ на замечание журналистки о том, что в процессе пандемии гибнут люди, Маск заявил, что «все умирают».

Он напомнил также, что в самый разгар пандемии «мы отправили космонавтов на космическую станцию и вернули их обратно».

Комментируя критику со стороны предпринимателя и филантропа Билла Гейтса, который ранее заявлял, что он не разбирается в вакцинах от коронавируса, Маск всокликнул: «Эй, тупица, мы на самом деле производим оборудование для вакцинации CureVac, той компании, в которую вы инвестируете», — удивился Маск.

Кроме того, миллиардер заявил, что ни он сам, ни его семья, не планирует вакцинироваться от коронавируса. «Я не подвержен риску заражения коронавирусом, равно как и мои дети», — заключил Маск.

В тему: В мае 2020 года Илон Маск назвал американскую статистику по коронавирусу «липовой». Он таже подчеркнул, что среди сотрудников компании SpaceX зафиксировано «ноль серьезных случаев заражения или смертей», несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе и Флориде и призвал власти США отказаться от жесткого карантина. «В будущем станет очевидно, что текущая ситуация была гораздо меньшей проблемой, чем люди думали», ‒ заключил изобретатель.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, мир, Билл Гейтс, Илон Маск, технологии, коронавирус

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