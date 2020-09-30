На Одесчине старшеклассник перерезал себе горло прямо во время урока

Главное: В Одесской области старшеклассник поппытался покончить с собой прямо во время уроков. Отпросившись, он вышел во двор и полоснул себя ножом по горлу. Парня удалось спасти.

Детали: Сегодня, 30 сентября, в городе Килия Одесской области, ученик 10 класса лицея № 3 отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и полоснул себя ножом по горлу. Как сообщает «Бессарабия Информ», истекающего кровью школьника увидела вышедшая из класса ученица и позвала на помощь. Сотрудники школы вызвали «скорую», а до ее приезда делали все возможное для спасения ребенка.

Сейчас парень находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. Причины его поступка будет выяснять полиция.

В тему: 13 июня 2019 года в Сумах школьник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже девятиэтажного дома. На такой шаг он решился из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.