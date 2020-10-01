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Новости > Как оказалось, минеральная вода тоже может быть опасной

Как оказалось, минеральная вода тоже может быть опасной

Агата Кловская
01.10.20 06:38
1742
Как оказалось, минеральная вода тоже может быть опасной

Главное: Употребление минеральной воды может таить опасность для здоровья. В чем проблема, объяснила диетолог.

Детали: Стало известно, чем может быть опасна минеральная вода. Об этом поведала российский диетолог Елена Соломатина в радио-эфире.

По ее словам, не стоит употреблять лечебную минеральную воду без врачебных показаний.

Эксперт говорит: «Врач заявила, что для здорового человека нет угрозы от разового употребления лечебной воды. Но совсем другое дело – регулярно употреблять ее, так как идет насыщение солей определенной концентрации».

Она сообщает: «Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть».

Специалист утверждает: «Здоровым людям не стоит пить лечебную минералку ежедневно, а больным вообще не нужно, а при проблемах с желудочно-кишечным трактом употреблять такую воду надо по показаниям врача».

Диетолог информирует: «Существуют столовые, лечебно-столовые и лечебные воды, которые различаются по уровню минерализации. Столовую воду можно пить без ограничений, лечебно-столовой не нужно сильно увлекаться, а лечебная вода по смыслу подразумевает, что она лечебная».

Также она предупредила: «При употреблении неправильной лечебной воды можно ускорить и усугубить течение болезни, от которой хотелось избавиться».

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что американцы рассказали, чем опасны татуировки.

Тэги: здоровье, мир, диетолог, минеральная вода

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