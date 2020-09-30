Главные новости за 30 сентября 2020 года

— Украина выступила в поддержку Азербайджана в разгоревшемся конфликте в Нагорном Карабахе. По словам министра внутренних дел Украины Дмитрия Кулебы, таким образом наше государство поддерживает последовательную позицию поддержки государственной целостности других стран.

— С 5 ноября Украина начнет называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности. Таким образом наше государство указывает на непризнание его избрания в качестве президента страны в августе текущего года.

— Народные депутаты Верховной Рады отказались от проведения пленарных заседаний 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса в стенах парламента. В итоге в соответствии с новой повесткой дня в октябре они проработают в зале пленарных заседаний лишь один день — 20 октября.

— По планам Министерства здравоохранения Украины, уже в 2021 году стоимость оказания медицинской помощи при родах будет увеличена и составит от 35972 грн до 194489 грн. В последнем случае речь идет об особо трудных случаях и осложнениях до и после рождения ребенка.

— Почти 3,3 миллиона украинцев работают без трудовых книжек. Появились официальные данные.

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 4027 человек, умерли 64 больных. Это самые высокие показатели с начала эпидемии в нашей стране.

— Народные депутаты Украины большинством голосов поддержали идею о возобновлении так называемого «пакета малыша» для молодых родителей в роддомах.

— Тенденции роста заболеваемости COVID-19 в Украине отныне будут выявлять при помощи «нового аналитического инструмента математического анализа», который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

— Сотрудница посольства США Санвер Никаэло была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии. По данным СМИ, она скончалась в больнице.

— В одном из сел Старосамборского района Львовской области женщина убила двух дочерей и сама покончила жизнь самоубийством.

— Мужчина предпенсионного возраста, который совершил самосожжение в одном из центров занятости Тернопольской области, отличался неуживчивым характером и давно грозился сделать это. По словам односельчан, таким образом он пытался «давить на власть» в решении своих проблем.

— Украина поднимается в таблице коэффициентов УЕФА. Этому помогла победа «Динамо».

— За 2,5 недели до боксерского поединка между украинским чемпионом Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом весь обоих спортсменов не соответствует категории, в которой они будут сражаться.

— Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты. Спор получился очень жарким.