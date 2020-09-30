В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ

Главное: Сотрудница посольства США Санвер Никаэло была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии. По данным СМИ, она скончалась в больнице.

Детали: Сегодня, 30 сентября, около полудня в Шевченковском районе Киева в безссознательном состоянии была найдена женщина с травмой головы. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, впоследствии выяснилось, что это сотрудница посольства США Санвер Никаэло.

По данным издания, когда ее госпитализировали в больницу, она еще была жива. Однако позже от полученных травм скончалась.

При этом, как утверждается, следствие рассматривает версию о том, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала, так как ее нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, где она могла совершать пробежку.

По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

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