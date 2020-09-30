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Новости > В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ

В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ

Александр Панько
30.09.20 17:02
287
В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ

Главное: Сотрудница посольства США Санвер Никаэло была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии. По данным СМИ, она скончалась в больнице.

Детали: Сегодня, 30 сентября, около полудня в Шевченковском районе Киева в безссознательном состоянии была найдена женщина с травмой головы. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, впоследствии выяснилось, что это сотрудница посольства США Санвер Никаэло.

По данным издания, когда ее госпитализировали в больницу, она еще была жива. Однако позже от полученных травм скончалась.

При этом, как утверждается, следствие рассматривает версию о том, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала, так как ее нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, где она могла совершать пробежку.

По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

В тему: 25 июня 2018 года в центре Киева неизвестные преступники насильно посадили в автомобиль и похитили сына ливийского дипломата.

Напомним: 19 июня 2018 года в ресторане в центре Киева карманные воры обокрали главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.

21 июня неизвестные в магазине на ул. Гончара в Киеве украли кошелек у председателя Конституционного суда Литвы.

Тэги: травма, СМИ, смерть, поезд, криминал, голова, Посольство США в Украине, дипломатия, новости Украины

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