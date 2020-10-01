Apple очень неприятно удивила своих фанатов

Главное: Фанатов продукции Apple ждет неприятный сюрприз. Новые iPhone лишатся комплектных проводных наушников.

Детали: Всех поклонников продукции американской компании Apple ждет не очень приятный сюрприз. Подробности стали известны порталу MacRumors.

В публикации сказано, что в коде операционной системы iOS 14.2 найдено подтверждение тому, что новые iPhone лишатся комплектных проводных наушников.

Отмечается, например, что в iOS 14 и старше встречается упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью прилагаемых наушников, которые лежат в коробке вместе со смартфоном.

Также сообщается: «В версии 14.2 слово «прилагаемые» попросту убрали. И это подтверждает слухи о том, что Apple готова лишить новые iPhone аксессуара».

Добавим, что презентация iPhone 12 задерживается уже более чем на две недели.

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