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Новости > Погода готовит украинцам очередной неприятный сюрприз в начале следующей недели

Погода готовит украинцам очередной неприятный сюрприз в начале следующей недели

Агата Кловская
01.10.20 02:39
313
Погода готовит украинцам очередной неприятный сюрприз в начале следующей недели

Главное: Дожди продолжат идти в Украине и на следующей неделе. Появилась карта синоптиков.

Детали: На следующей неделе в Украине продолжат идти дожди. Свой прогноз на 5 октября дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают об осадках в западных областях, а также на северо-востоке страны.

Днем будет плюс 17-25, а ночью 11-16 тепла.

В Киеве всю эту неделю и в начале следующей будут лить дожди: днем прогнозируют 21-23 тепла, а ночью плюс 12-14.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 29 сентября 2020 года синоптики рассказали украинцам, как изменится погода в ближайшие выходные.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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