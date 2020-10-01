Погода готовит украинцам очередной неприятный сюрприз в начале следующей недели

Главное: Дожди продолжат идти в Украине и на следующей неделе. Появилась карта синоптиков.

Детали: На следующей неделе в Украине продолжат идти дожди. Свой прогноз на 5 октября дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают об осадках в западных областях, а также на северо-востоке страны.

Днем будет плюс 17-25, а ночью 11-16 тепла.

В Киеве всю эту неделю и в начале следующей будут лить дожди: днем прогнозируют 21-23 тепла, а ночью плюс 12-14.

Карта погоды:

В тему: 29 сентября 2020 года синоптики рассказали украинцам, как изменится погода в ближайшие выходные.