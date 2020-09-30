Человек, который первым в мире победил ВИЧ, умер от другой страшной болезни

Главное: Гражданин США Тимоти Рэй Браун умер от онкологии. Он был первым человеком в мире, который победил ВИЧ.

Детали: В США скончался Тимоти Рэй Браун. Это первый человек в мире, который победил ВИЧ.

Причиной смерти стала онкология – об этом сказано на его странице в «Фейсбуке».

Он умер 30 сентября в возрасте 54 лет.

Отмечается, что он пять месяцев вел борьбу с лейкемией.

Справка: Тимоти Рэй Браун, известный как «берлинский пациент», перенес в 2007 году трансплантацию донорского костного мозга, благодаря чем избавился от ВИЧ-инфекции. Тогда же он поборол лейкемию, но в прошлом году страшная болезнь вернулась. Американец находился в одном из хосписов Калифорнии.

В тему: 8 июля 2020 года мы писали, что cтало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции.