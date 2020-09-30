Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек

Главное: Почти 3,3 миллиона украинцев работают без трудовых книжек. Появились официальные данные.

Детали: Выяснилось, что без трудовых книжек на второе полугодие в Украине работают 3 миллиона 291,6 тысяч человек. Такие цифры приводит Государственная служба статистики нашей страны.

Отмечается, что это «неформально занятое население в возрасте 15-70 лет».

Уточняется, что это аж 20,5% от всего числа работающих граждан Украины.

Сообщается также: «Во втором полугодии из числа неформально занятых работали по найму 1 миллион 437,7 тысяч человек, а не по найму – 1 миллион 853,9 тысяч человек».

Кроме этого информируется: «За последний квартал количество неформально занятых сократилась на 4,9%».

В 2019 году эта цифра составляла 3 миллиона 460,4 тысяч человек.

В тему: 29 сентября 2020 года мы писали, что Частные переводы в Украину из-за рубежа резко сократились.