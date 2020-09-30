Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек

Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек

Александр Панько
30.09.20 16:27
370
Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек

Главное: Почти 3,3 миллиона украинцев работают без трудовых книжек. Появились официальные данные.

Детали: Выяснилось, что без трудовых книжек на второе полугодие в Украине работают 3 миллиона 291,6 тысяч человек. Такие цифры приводит Государственная служба статистики нашей страны.

Отмечается, что это «неформально занятое население в возрасте 15-70 лет».

Уточняется, что это аж 20,5% от всего числа работающих граждан Украины.

Сообщается также: «Во втором полугодии из числа неформально занятых работали по найму 1 миллион 437,7 тысяч человек, а не по найму – 1 миллион 853,9 тысяч человек».

Кроме этого информируется: «За последний квартал количество неформально занятых сократилась на 4,9%».

В 2019 году эта цифра составляла 3 миллиона 460,4 тысяч человек.

В тему: 29 сентября 2020 года мы писали, что Частные переводы в Украину из-за рубежа резко сократились.

Тэги: общество, экономика, работа, трудовая книжка, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.09.20 09:25

Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника
29.09.20 18:50

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов
30.09.20 13:51
1068
Последние новости
30.09.20 17:02

В Киеве с проломленной головой найдена сотрудница посольства США, – СМИ
30.09.20 16:27

Как оказалось, миллионы украинцев работают без трудовых книжек
30.09.20 16:03

Накануне очередного боя Ломаченко выпал из своей весовой категории
30.09.20 16:03

В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей
30.09.20 15:32

Украина официально поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
30.09.20 15:11

Американский профессор поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом
30.09.20 14:56

МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
Фото и Видео
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.