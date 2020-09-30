Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»

Главное: Черниговская полиция подтвердила информацию о том, что к ней поступило заявление одного из местных жителей о хулиганских действиях со стороны одного из народных депутатов накануне. При этом речь идет не о порче имущества, а о телесных повреждениях.

Детали: 29 сентября в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю со стороны народного депутата Украины. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности для дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При этом в полиции не стали уточнять имени нардепа, но опубликовали скриншот с видео, ранее размещенного в Telegram народным депутатом Антоном Поляковым. На нем речь идет не о телесных повреждениях, а о порче имущества.

В тему: 29 сентября 2020 года бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков на своей странице в Telegram опубликовал видео хулиганских действий группы мужчин. По его словам, одним из этих мужчин был действующий депутат от этой фракции Олег Семинский. По данным соцсетей, ему не понравилось, что директор рекламной конторы снял бигборды кандидата в городские головы от партии Юрия Тарасовца.