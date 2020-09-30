Зоны карантина отныне будет определять «новый аналитический инструмент математического анализа»

Главное: Тенденции роста заболеваемости COVID-19 в Украине отныне будут выявлять при помощи «нового аналитического инструмента математического анализа», который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

Детали: 29 сентября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел телефонные переговоры городскими головами и главами районных администраций были проведены телефонные переговоры. На своей странице в Facebook он написал, что в ходе беседы были представлены результаты работы «нового аналитического инструмента математического анализа (без всякого ручного вмешательства), разработанного Киевской школой экономики, который показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации».

Как объяснил врач данный «электронный инструмент в режиме реального времени позволяет своевременно реагировать на возможное ухудшение эпидситуации в каждой отдельной административной единице и принимать управленческие решения по усилению контроля над распространением заболевания в промежутке между заседаниями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».

При этом он не стал уточнять принципы действия инструмента или уточнять, какие алгоритмы и математические модели в него заложены. Неизвестно также, на какой операционной системе он работает. На приложенной к посту фотографии Ляшко сидит перед двумя ноутбуками, экраны которых не видны.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, подключив к принятию решений регионы.

С 22 сентября правительство установило новые ограничения для регионов из «красной» зоны карантина.