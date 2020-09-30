Лига чемпионов: «Динамо» возвращается в групповой этап спустя четыре года

Главное: Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов. Случилось это после уверенной домашней победы в матче четвертого квалификационного раунда над бельгийским «Гентом».

Детали: Сегодня, 29 сентября, состоялись ответные поединки четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» на своем поле принимало бельгийский «Гент»

После выездной победы недельной давности со счетом 2:1, киевлянам достаточно было сыграть и вничью, чтобы пробиться в групповой этап. В свою очередь бельгийцам нужно было забивать как минимум дважды, и именно на этом акцентировал наставник «Гента» на предматчевой пресс-конференции.

Но, не смотря ни на что, киевляне со стартовым свистком прочно завладели инициативой и начали создавать свои моменты. И уже на девятой минуте Буяльский открыл счет великолепным ударом пяткой после прострела Супряги. Спустя еще семь минут Шапаренко пробил в штангу, а добивание Караваева оказалось не точным.

А за десять минут до свистка на перерыв хозяева поля заработали пенальти: Родригес прорвался по правому флангу, прострелил в штрафную и мяч попал в руку украинцу Пластуну. Судья указал на «точку» и приговор уверенно исполнил Де Пена. Через две минуты был назначен еще один пенальти в ворота гостей, но после просмотра VAR он был отменен.

У игроков «Гента» в первом тайме был отличный момент после «привоза» Забарного, но бельгийцы свой шанс не реализовали.

Едва началась вторая половина встречи, как в ворота «Гента» был назначен очередной одиннадцатиметровый удар за фол на Супряге, и Родригес с «точки» не сплоховал, забив третий гол.

После этого Мирча Луческу провел несколько замен и хозяева поля немного успокоились. Этим несколько раз сполна могли воспользоваться бельгийцы, но великолепен в этот вечер был вратарь «Динамо» Георгий Бущан.

В итоге — уверенная победа «Динамо» со счетом 3:0 (5:1 по сумме двух матчей) и подопечные Мирчи ЛУческу спустя четыре года возвращаются в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

В тему: Неделю назад в Бельгии «Динамо» одолело «Гент» со счетом 2:1.