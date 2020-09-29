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Новости > Ученые обнаружили новое «оружие» против онкологии

Ученые обнаружили новое «оружие» против онкологии

Агата Кловская
29.09.20 20:53
355
Ученые обнаружили новое «оружие» против онкологии

Главное: Выявлен новый способ борьбы с раком. О нем говорят ученые из США.

Детали: Исследователи из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис в США заявили, что обнаружили новый способ убивать клетки рака. Их цитирует издание MedicalXpress.

Ученые отмечают следующее: «Блокирование механизма построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него, замедляет рост опухоли, оставляя здоровые клетки неповрежденными».

Данный способ был проверен на грызунах: мышам «внедрили» опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры, после чего у них заметно замедлился рост новообразований.

Эксперты говорят: «Непособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются».

Резюмируется также: «Данное открытие может сформировать новый подход к лечению агрессивных или метастатических форм онкологии».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.

Тэги: ученые, здоровье, мир, рак, онкология

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