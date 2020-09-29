Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра

Главное: В день 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в чествовании погибших в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».

Детали: Вместе с Предстоятелем мемориальное мероприятие посетили митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент и епископ Бородянский Марк, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Церемонию чествования жертв трагедии возглавил Президент Украины Владимир Зеленский.

Центр Холокоста «Бабий Яр» представил масштабную аудиовизуальную инсталляцию на территории урочища, посвященную памяти жертв Бабьего Яра.

В основе инсталляции — символ Древа жизни. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко оно может быть уничтожено. Колонны прострелены тысячами пуль того же калибра, что и пули, от которых погибли люди в Бабьем Яру. Инсталляция работает в режиме 24/7, и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.

Еще один фрагмент аудиоинсталяции, расположенный на Дороге Скорби и на площади у памятника «Менора», возведены совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником «Бабий Яр».

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтирован известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоганнесом Гелла в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 года. Благодаря этим монокуляров теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

Во время немецко-фашистской оккупации Киева в 1941-1943 годах по официальным данным, в Бабьем Яру было расстреляно около 100 тыс. человек, две трети из которых были евреями.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как государство должно относиться к Церквям.