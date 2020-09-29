Главные новости за 29 сентября 2020 года

— Украина перейдет на зимнее время. Произойдет это в ночь перед выборами.

— В Государственной пограничной службе Украины рассказали о правилах, которые отныне действуют на въезд иностранных граждан в нашу страну. А также перечислили категории граждан, которые данные ограничения не коснутся.

— Частные переводы в Украину из-за границы упали. Данные приводят в НБУ.

— Киев занял восьмое место в мировом рейтинге городов с наибольшим количеством высотных домов. Харьков занял 28-е место.

— В Украине патрульные полицейские часто пытаются выписать водителям побольше штрафов. Юрист рассказал, как происходит оспаривание таких штрафов.

— В Киеве задержаны трое мужчин, издевавшихся над бездомными. При этом они снимали свои бесчинства на мобильные телефоны и впоследствии публиковали в соцсетях. Одним из подозреваемых оказался соискатель работы в полиции.

— В Киеве на «зеленой ветке» метро погиб человек. По предварительным данным, он был зацепером и попал под колеса движущегося поезда. В соцсетях утверждают, что в результате происшествия ему оторвало голову.

— Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Киевском метрополитене. По факту инцидента, который произошел между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией — «самоубийство».

— В Одесской области мужчина расстрелял пять собак. Охотником на животных оказался депутат местного райсовета.

— Баскетбольный матч между командами «Одесса» и «Тернополь» завершился массовой дракой. Ее зачинщик оказался в больнице.

— В районе нагорно-карабахского конфликта продолжаются бои между военнослужащими Армении и Азербайджана. При этом стороны обвиняют друг друга в провокациях и дестабилизации региона. Азербайджанские СМИ опубликовали шокирующие видео и фотографии с подписью «если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли».

— В ответ на утверждение СМИ о том, что Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил налог на прибыль, президент США заявил, что он является единственным главой в истории этого государства, который отказался от своей зарплаты.

— Меган Маркл и принц Гарри вовсю работают в Netfliх. В стриминговом сервисе поведали подробности.