Трое киевлян жестоко издевались над бомжами и выкладывали видео в соцсеть

Главное: В Киеве задержаны трое мужчин, издевавшихся над бездомными. При этом они снимали свои бесчинства на мобильные телефоны и впоследствии публиковали в соцсетях. Одним из подозреваемых оказался соискатель работы в полиции.

Детали: Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении группе киевлян, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

Узнав, что бездомные устроили себе здесь временный ночлег, трое мужчин ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались.

В частности, злоумышленники представлялись представителями правоохранительных органов, после чего распыляли в лицо потерпевшим перечный газ с целью дезориентации. После этого их начинали жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом.

На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали записи в Telegram-канал.

В одном из эпизодов после нападения подозреваемые также отобрали у бомжа мобильный телефон и 1000 грн.

29 сентября их задержали. Оказалось, что это местные жители в возрасте 20, 21 и 47 лет. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде», все подозреваемые — материально обеспечены, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Сейчас следствие выясняет, что их связывает, помимо преступной деятельности.

При этом один из них в свое время подавал документы для устройства на работу в полицию. «К счастью, его туда не взяли. На сегодня статус пострадавших предоставлен трем людям, которые стали жертвами этой группы. Кроме того подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, а также более тяжким», — заключила Максимец.

В тему: В конце 2018 года в Киеве на улице Полковая в Подольском районе в одном из заброшенных домов нашли труп бездомного мужчины. По данным полиции, перед смертью его жестоко избили.

9 июля 2019 года в киевском Гидропарке двое парней поиздевались над бездомным стариком, избив и ограбив его.

За неделю до этого киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.