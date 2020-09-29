В ВОЗ рассказали о революционном шаге в диагностике коронавируса

Главное: Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о создании теста на коронавирус, который займет не более получаса и будет стоить не более 5 долларов за штуку. Его создатели и производители при этом неизвестны.

Детали: Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании более эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, новый тест сможет выявить COVID-19 в течение 15-30 минут. При этом, как утверждается, он не потребует дополнительного сложного лабораторного оборудования и будет стоить $5 (около 142 грн) за штуку.

По словам руководителя ВОЗ, таким образом можно расширить тестирование в местах, где нет соответствующих лабораторий и подготовленных медицинских работников.

При этом не уточняется, кто является создателем и производителем данных тестов, и когда они появятся на рынке.

В тему: В середине текущего месяца индийские ученые заявили, что создали тест, который может распознавать геном коронавируса.

Незадолго до этого итальянские специалисты объявили о создании теста, который способен выявлять коронавирус за 3 минуты. Известно, что он проводится с использованием слюны пациента.