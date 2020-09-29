Ученые рассказали о катастрофе, таящейся в Мировом океане

Главное: Из-за влияния человека на климат Земли в Мировом океане в несколько раз чаще стали возникать тепловые волны. Это имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

Детали: Ученые Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз. Как сообщает Lenta.ru, исследователи изучили спутниковые данные в период с 1981 по 2017 гг.

Выяснилось, что если в первое десятилетие произошло 27 крупных волн тепла, которые длились в среднем 32 дня, а температура воды повышалась на 4,8 градуса Цельсия выше долгосрочных средних значений, то за последнее десятилетие произошло уже 172 таких события. При этом их продолжительность увеличилась до 48 дней, а температура достигала пиков на 5,5 градусов выше средней.

Результаты статистического анализа показали, что главным фактором увеличения частоты температурных аномалий стало антропогенное изменение климата.

Как утверждают ученые, подобные климатические отклонения на площади в 1,5 млн кв км сильно влияют на условия жизни морских организмов и в конечном итоге наносят серьезный ущерб рыболовству.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.