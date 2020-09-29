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Новости > Стало известно, что нужно сделать для того, чтобы попасть в Украину в следующем месяце

Стало известно, что нужно сделать для того, чтобы попасть в Украину в следующем месяце

Александр Панько
29.09.20 13:57
657
Стало известно, что нужно сделать для того, чтобы попасть в Украину в следующем месяце

Главное: В Государственной пограничной службе Украины рассказали о правилах, которые отныне действуют на въезд иностранных граждан в нашу страну. А также перечислили категории граждан, которые данные ограничения не коснутся.

Детали: Государственная пограничная служба Украины объяснила, какими будут правила въезда в Украину иностранцев после отмены общего запрета на въезд со вчерашнего дня. Как сообщает «Европейская правда», отныне въезд возможен при наличии полиса страхования, который выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины, и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией.

Это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами и нуждающимися в дополнительной защите, а также на работников дипломатических представительств и консульств, представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военных государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

При этом для иностранцев, прибывающих из стран «красного списка» также действует требование о прохождении самоизоляции. Однако эта норма не распространяется на лиц:

— не достигших 12 лет;

— прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

— которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

— работающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, представительствах официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

— которые участвуют в грузоперевозках, а также водителей и экипажи автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

— осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

— имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Утверждается, что эти правила будут действовать до завершения карантина, то есть на данный момент 31 октября.

Они также распространяются на пересечение контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя.

В тему: 28 сентября 2020 года руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину, введенный с 28 августа в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, утратил силу. При этом он подчеркнул, что «постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать». Но не объяснил, что это значит.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, карантин, политика, въезд, Государственная пограничная служба Украины, ограничение, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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