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Новости > Украина перейдет на зимнее время в самый пикантный политический момент

Украина перейдет на зимнее время в самый пикантный политический момент

Агата Кловская
29.09.20 14:02
656
Украина перейдет на зимнее время в самый пикантный политический момент

Главное: Украина перейдет на зимнее время. Произойдет это в ночь перед выборами.

Детали: Украина переходит на зимнее время. Это произойдет в четыре часа утра воскресенья, 25 октября.

Напомним, в этот же день в Украине должны пройти местные выборы.

Зимнее время предусматривает, что стрелку часов следует перевести на один час назад.

Такую информацию публикует Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

На летнее же время наша страна перейдет в три часа ночи 28 марта 2021 года, когда стрелки часов переведут на один час вперед.

В тему: 29 сентября 2020 года сообщалось, что жители Румынии переизбрали себе мэром труп.

23 сентября 2020 года мы писали, что украинским школам разрешили отказаться от оценок на время карантина.

Тэги: общество, политика, зимнее время, местные выборы, новости Украины

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