Украина перейдет на зимнее время в самый пикантный политический момент

Главное: Украина перейдет на зимнее время. Произойдет это в ночь перед выборами.

Детали: Украина переходит на зимнее время. Это произойдет в четыре часа утра воскресенья, 25 октября.

Напомним, в этот же день в Украине должны пройти местные выборы.

Зимнее время предусматривает, что стрелку часов следует перевести на один час назад.

Такую информацию публикует Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

На летнее же время наша страна перейдет в три часа ночи 28 марта 2021 года, когда стрелки часов переведут на один час вперед.

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