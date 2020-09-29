Частные переводы в Украину из-за рубежа резко сократились

Главное: Частные переводы в Украину из-за границы упали. Данные приводят в НБУ.

Детали: В НБУ привели данные, согласно которым частные переводы в Украину из-за рубежа сильно сократились. Об этом пишет РБК-Украина.

Финансовый регулятор сообщает, что за январь-август этого года в Украину перевели 7,168 миллиарда долларов, что на 493 миллиона меньше (на 6,4%), чем было год назад.

В публикации сказано: «НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину».

Также уточняется: «В январе-августе неформальными каналами в Украину было переведено 2,504 миллиарда долларов, что на 1,281 миллиарда долларов меньше, чем за этот же период годом ранее».

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