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Новости > Залез на крышу вагона: стали известны обстоятельства смерти мужчины в киевском метро

Залез на крышу вагона: стали известны обстоятельства смерти мужчины в киевском метро

Александр Панько
29.09.20 11:54
527
Залез на крышу вагона: стали известны обстоятельства смерти мужчины в киевском метро

Главное: Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Киевском метрополитене. По факту инцидента, который произошел между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией — «самоубийство».

Детали: Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на место гибели человека в одном из тоннелей Киевского метрополитена установила, что вечером 28 сентября он залез на крышу вагона на одной из станций. Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции на официальной странице в Facebook, когда поезд тронулся, потерпевший упал и от полученных многочисленных травм скончался на месте.

В результате происшествия между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» «зеленой ветки» было снято напряжение и остановлено движение. При осмотре места был найден рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Им оказался 29-летний житель Ужгорода.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией — самоубийство.

В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого события.

Скриншот сообщения Полиции Киева в Facebook

Отметим, что в полиции не стали комментировать информацию о том, что в результате происшествия погибшему оторвало голову, которая появилась накануне в соцсетя.

В тему: Вечером 28 сентября 2020 года в Киеве на «зеленой ветке» метро погиб человек. По предварительным данным, он был зацепером и попал под колеса движущегося поезда. Как утверждалось в соцсетях, в результате происшествия ему оторвало голову.

Тэги: Киев, убийство, самоубийство, смерть, Киевский метрополитен, криминал, новости Украины

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