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Новости > На Тернопольщине несостоявшийся пенсионер поджог себя прямо в помещении центра занятости

На Тернопольщине несостоявшийся пенсионер поджог себя прямо в помещении центра занятости

Александр Панько
29.09.20 09:37
607
На Тернопольщине несостоявшийся пенсионер поджог себя прямо в помещении центра занятости

Главное: На Тернопольщине 59-летний мужчина устроил акт самосожжения после того, как ему отказали в начислении пенсии. В результате происшествия он был госпитализирован с ожогами половины тела.

Детали: В Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в помещении центра занятости. Как сообщает Отдел коммуникации областной полиции, в середине дня 28 сентября пострадавший, 59-летний житель Гусятинского района, пришел в центр занятости с просьбой о начислении пенсии.

Однако, выяснилось, что до получения необходимого стажа ему не хватало несколько месяцев. Возмущенный посетитель вышел в коридор, облил себя бензином и поджег.

Работники потушили мужчину и вызвали «скорую помощь». Медики доставили пострадавшего в местную больницу с повреждением около 50% тела.

В тему: В августе 2019 года 57-летний житель Киева сжег себя заживо после ссоры с женой в Гадячском районе Полтавской области.

26 февраля 2020 года в центре Киева, у здания Офиса президента Украины, мужчина устроил акт самосожжения. Пострадавший по имени Александр заявил, что приехал из села Новоивановка Белопольского района Сумской области. Он объяснил свои действия тем, что хотел «привлечь внимание к проблеме: местный сельсовет не дает жителям их земельные паи».

Тэги: общество, пенсия, пенсионер, самосожжение, Тернопольская область, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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