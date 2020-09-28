Известные спортсмены обошли в рейтинге уважаемых людей президентов США и России

Главное: Знаменитые футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси обошли в рейтинге самых уважаемых публичных людей президентов США и России.

Детали: Британская международная компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov опубликовала рейтинг самых уважаемых публичных личностей нашего мира. Как сообщает LB.ua, для составления этого рейтинга было опрошено более 45 тыс. человек из 42 стран.

В итоге в десятку вошел форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Другой футболист — капитан «Барселоны» Лионель Месси — занял 11-е место. Таким образом оба они обошли президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Возглавил рейтинг бывший президент США Барак Обама.

В тему: В августе 2020 года журнал «Новое время» опубликовал рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины». В первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно: Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, Арсен Аваков и др.