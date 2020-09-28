Главные новости за 28 сентября 2020 года

— Украина открыла границы для иностранцев. Так решило правительство.

— Курс гривны остается нестабильным. В НБУ озвучили причины.

— НБУ выводит из оборота старые банкноты и монету. Появились подробности.

— Под Киевом задержан мужчина, который убил и расчленил пенсионера с Оболони. Подробности поведала полиция.

— Крупный пожар произошел в Луганской области. Горят двадцать гектаров леса.

— В Украине уже пошел снег. Появилось видео.

— На предприятии в Коломые Ивано-Франковской области отравились 194 человека. Все они питались в фирменной столовой.

— Сборная Украины по волейболу U-20 не смогла попасть на чемпионат Европы за день до старта. Всему виной оказался коронавирус.

— В Нагорном Карабахе возобновились столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны конфликта заявляют о потерях.

— Около 20 тыс. армян из России выразили готовность отправиться на войну в Нагорный Карабах. По их мнению, там происходит провокация Азербайджана и Турции.

— Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана».

— Американская супермодель Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном.

— Президент США Дональд Трамп не платил налог на доход около десяти лет перед тем, как он стал лидером государства.

— Немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Она навестила его в клинике Charite.

— В зоопарке Мадрида произошло ЧП. Тут орангутанг напал на местную сотрудницу.