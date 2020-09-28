Главные новости за 28 сентября 2020 года

— Украина открыла границы для иностранцев. Так решило правительство.
— Курс гривны остается нестабильным. В НБУ озвучили причины.
— НБУ выводит из оборота старые банкноты и монету. Появились подробности.
— Под Киевом задержан мужчина, который убил и расчленил пенсионера с Оболони. Подробности поведала полиция.
— Крупный пожар произошел в Луганской области. Горят двадцать гектаров леса.
— В Украине уже пошел снег. Появилось видео.
— На предприятии в Коломые Ивано-Франковской области отравились 194 человека. Все они питались в фирменной столовой.
— Сборная Украины по волейболу U-20 не смогла попасть на чемпионат Европы за день до старта. Всему виной оказался коронавирус.
— В Нагорном Карабахе возобновились столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны конфликта заявляют о потерях.
— Около 20 тыс. армян из России выразили готовность отправиться на войну в Нагорный Карабах. По их мнению, там происходит провокация Азербайджана и Турции.
— Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана».
— Американская супермодель Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном.
— Президент США Дональд Трамп не платил налог на доход около десяти лет перед тем, как он стал лидером государства.
— Немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Она навестила его в клинике Charite.
— В зоопарке Мадрида произошло ЧП. Тут орангутанг напал на местную сотрудницу.