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Новости > На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Автор: «Фраза»
28.09.20 17:36
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На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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