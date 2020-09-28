НАБУ уже как два года раследует дело по «смотрящим» в «Укрзализныце» - СМИ

В декабре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против одного из наиболее одиозных персонажей, «крышующих» схемы в «Укрзализныце» – Станислава Лесникова.

Об этом говорится в статье информационного издания Lenta.UA «Перевод стрелок: как «смотрящие» «Укрзализныци» пытаются избежать уголовного преследования НАБУ», пишет «Фром».

По информации издания, почти два года назад НАБУ открыло уголовное производство против Лесникова, бывшего и.о. члена правления «Укрзализныци», главы регионального филиала «Юго-Западной железной дороги» Романа Веприцкого, а также скандального бизнесмена Владимира Манукяна из Енакиево и владельца ООО «Витес» Сергея Кравца.

«Речь идет об уголовном деле по части 5, статьи 191 Уголовного кодекса – о создании организованной группы и хищениях в особо крупных размерах во время закупки УЗ специализированной пассажирской информационной системы покупки билетов. Дело в том, что несмотря на то, что с 2002 года в УЗ действует сайт booking.uz.gov.ua по продажам железнодорожным билетов, «дельцы» организовали оплату для ООО «Витес» на сумму 21 миллион гривен для создания еще одного сайта. Специально «под» один маршрут – из Киева в Бориспольский аэропорт и обратно. При этом данная фирма должна была получать огромные доходы за счет услуг по эквайрингу – технологическому и информационному обслуживанию расчетов по продаже билетов. Сергей Кравец вместе с Лесниковым, Манукяном и Веприцким сумели продвинуть этот проект», - говорится в материале.

Как рассказали изданию источники в общественном совете НАБУ, по данному делу детективы сумели «нарыть» огромный массив информации и доказательств. В том числе были зафиксированы разговоры Лесникова с другими персонажами, участвовавшими в этой афере.

«Но прошло уже почти два года, а НАБУ до сих пор не продвинулось дальше вручения подозрений некоторым служебным лицам филиала УЗ, а также собственнику и директору фирмы, которая занималась поставкой программного обеспечения и оборудования. На этом все! Ни Лесникова, ни Макуняна так и не смогли довести до суда. В результате, коррупционные схемы в УЗ работают, как и раньше», - отмечают журналисты.

Как отмечает издание, выше указанные персонажи активно давят на детективов, пытаясь максимально затормозить расследование и судебный процесс против их подопечных в УЗ. И не только через суд, но и через монобольшинство в Верховной Раде.

«В частности, адвокаты горе-бизнесмена Кравца недавно пытались – правда, безуспешно – добиться отвода следователей НАБУ в суде. Кроме того, как стало известно нашему изданию от информированных источников, «смотрящие» пытаются добиться окончательной блокировки дела через общественный совет НАБУ. Благо, там есть персонажи, которые всегда готовы помочь», - пишут журналисты.