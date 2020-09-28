Турция официально выступила на стороне Азербайджана в конфликте с Арменией

Главное: Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана».

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается». При этом он подчеркнул, что Азербайджан действует исключительно самостоятельно.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе», — заявили Эрдоган.

Справка: Нагорный Карабах — регион на Южном Кавказе. Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Однако формально является территорией Азербайджана. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с равнинными Карабахом составляет географическую область Карабах.

Карабах стал ареной борьбы Азербайджана и Армении в ходе Армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. Армянскую сторону в конфликте представляло Народное Правительство Карабаха, позже известное как Армянский Национальный Совет Карабаха. В конце сентября турецко-азербайджанские войска установили частичный контроль над Карабахом. В январе 1919 британское командование на Кавказе объявило, что Карабах и Зангезур признается под временным азербайджанским командованием до решения Парижской Мирной Конференции. Это решение вызвало недовольство армян, но Армянскому Национальному Совету Карабаха пришлось покориться этим условиям после провальных боевых действий летом 1919.

По армяно-азербайджанскому договору 22 августа 1919 Карабаху предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам культурная автономия. В начале 1920 г на Парижской Мирной Конференции Карабах был признан за Азербайджаном.

После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии. В 1923 году из армянонаселенной части Нагорного Карабаха (однако без Шаумянского и части Ханларского районов, также армянонаселённых) в составе Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). В 1937 году АОНК была преобразована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились. В поддержку Армении выступила американская супермодель Ким Кардашьян.