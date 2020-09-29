Жители Румынии переизбрали себе мэром… труп

Главное: В Румынии люди выбрали своим мэром покойника. И объяснили почему.

Детали: Очень странный случай произошел в румынской коммуне Девеселу с населением три тысячи человек, известной тем, что тут находится одна из баз НАТО. Здешние жители решили проголосовать на выборах мэра за покойника.

Сразу 1,2 тысячи из 1,6 избирателей отдали голоса за кандидатуру Иона Алимана, который скончался за 10 дней до голосования (17 сентября) из-за осложнений от коронавируса. Он шел на третий срок.

В итоге покойник выиграл выборы с огромным отрывом.

Отметим, что из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях.

Местные же жители заявили, что таким образом хотели выразить уважение чиновнику, которого очень сильно любили за его работу.

Теперь тут пройдут повторные выборы.

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