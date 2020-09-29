Из-за пандемии коронавируса люди могут убить 500 тысяч акул

Главное: 500 тысяч акул могут быть убиты ради вакцины от коронавируса. Об этом говорят эксперты.

Детали: Калифорнийские защитники природы заявили, что люди могут убить 500 тысяч акул ради производства вакцин от коронавируса. Активисты бьют тревогу.

Американцы говорят: «Одной из составляющих некоторых потенциальных вакцин является сквален, который вырабатывается в печени акул».

Они увреяют: «В настоящее время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline использует сквален из акульей печени для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа».

Уточняется также: «Весной компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса».

Так, представители группы Shark Allies подсчитали, что «для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул, и это число удваивается, если каждому человеку понадобится две прививки».

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