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Новости > Несколько десятков тысяч россиян заявили о готовности воевать за Армению в Нагорном Карабахе

Несколько десятков тысяч россиян заявили о готовности воевать за Армению в Нагорном Карабахе

Александр Панько
28.09.20 15:19
599
Несколько десятков тысяч россиян заявили о готовности воевать за Армению в Нагорном Карабахе

Главное: Около 20 тыс. армян из России выразили готовность отправиться на войну в Нагорный Карабах. По их мнению, там происходит провокация Азербайджана и Турции.

Детали: 20 тысяч российских армян готовы отправиться в Нагорный Карабах добровольцами. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на президента Союза армян России Ара Абрамяна, для этого они будут просить военный транспорт. «Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо», — добавил он.

Кроме того, Абрамян анонсировал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт. По его словам, речь идет о широкомасштабной спланированной акции Азербайджана и Турции, которые воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса.

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились. В поддержку Армении выступила американская супермодель Ким Кардашьян.

Тэги: Армения, Азербайджан, Россия, мир, Нагорный Карабах, война

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