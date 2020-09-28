Стало известно, почему курс гривны лихорадит целый месяц

Главное: Курс гривны остается нестабильным. В НБУ озвучили причины.

Детали: Названы причины колебаний курса гривны в сентябре. Их у себя в «Фейсбуке» озвучил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

По его словам, ухудшение конъюнктуры валютного рынка, а также рост курса доллара никак не связаны с предложением валюты.

Он пояснил, что «спрос растет со стороны импортеров потребительских товаров».

Представитель финансового регулятора отмечает, что иностранную валюту активно покупали предприятия, у которых были выплаты по внешним заимствованиям.

Отмечается, что «НБУ не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления гривны, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше, чем импорт».

Резюмируется также: «НБУ не отказывался и не собирается отказываться от плавающего образования курса, а курс будет двигаться в обе стороны».

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что в Украине из оборота выводят старые гривны и одну монету.