Медик озвучил признаки микроинсульта

Главное: Озвучены признаки микроинсульта. Их назвал медик.

Детали: Российский врач-ангионевролог Евгений Широков озвучил главные признаки, которые помогут распознать микроинсульт. Его цитируют местные СМИ.

Медик пояснил: «Существуют транзиторные ишемические атаки. Это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами».

Он назвал симптомы: нарушение речи и зрения; слабость или онемение рук, ног; головокружение.

Эксперт говорит, что «они протекают без поражения мозга».

Для таких «малых инсультов характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней».

Также уточняется: «На КТ или МРТ можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет».

В тему: 25 сентября 2020 года мы писали, что американцы научились предугадывать инсульт по анализу крови.