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Новости > Волейбольную сборную Украины выдворили с чемпионата Европы из-за коронавируса

Волейбольную сборную Украины выдворили с чемпионата Европы из-за коронавируса

Александр Панько
28.09.20 13:54
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Волейбольную сборную Украины выдворили с чемпионата Европы из-за коронавируса

Главное: Сборная Украины по волейболу U-20 не смогла попасть на чемпионат Европы за день до старта. Всему виной оказался коронавирус.

Детали: Молодежная сборная Украины по волейболу под руководством Владимира Романцова и Анатолия Янущика была сняла с розыгрыша чемпионата Европы за день до старта в чешском Брно. Как сообщает LB.ua, это произошло из-за наличия положительных тестов на коронавирус.

Кроме того, по аналогичной причине от участия в соревнованиях отстранена сборная Турции.

Как сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины, члены команды несколько раз сдавали тесты на коронавирус еще на родине, однако, несмотря на положительные результаты у некоторых, вылетели в Чехию в полном составе.

«Как ни прискорбно, но сборная Украины U-20, которая должна была сегодня в Брно провести стартовый поединок континентального первенства, была вынуждена в срочном режиме покинуть Чехию. Причиной тому стал положительный тест на коронавирус у одного игрока нашей команды», — говорится в заявлении пресс-службы.

При этом в федерации возмущены принципиальностью организаторов и задумались о бойкоте международных соревнований.

«Сейчас руководство ФВУ очень серьезно размышляет: а стоит пытаться отправлять наши команды, в частности, на чемпионаты Восточноевропейской зональной ассоциации волейбола? Ведь никто не дает гарантии, что подобные „триллеры“ не станут реальностью и для них», — заключили в Федерации.

В тему: 17 марта 2020 года УЕФА принял решение перенести на следующий год чемпионат Европы по футболу.

Напомним: Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, перенесены на 23 июля 2021 года из-за пандемии коронавируса в мире.

Тэги: сборная Украины, здоровье, эпидемия, спорт, волейбол, коронавирус, пандемия

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