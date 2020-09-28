В Украине из оборота выводят старые гривны и одну монету

Главное: НБУ выводит из оборота старые банкноты и монету. Появились подробности.

Детали: Уже с 1 октября НБУ начнет выводить из оборота банкноты гривны старых образцов, выпущенные до 2003 года, а также монету в двадцать пять копеек. Об этом сказано в сообщении финансового регулятора.

Банкиры подчеркивают: такие банкноты и монета перестают быть средством платежа с 1 октября.

Отмечается: «Все магазины, рестораны, сфера быта с 1 октября 2020 года должны прекратить их принимать».

Сообщается, что «остатки монет и банкнот до 16 октября следует сдать в кассы банков для зачисления на счета».

В публикации сказано, что «банкнот до 2003 года в обращении осталось лишь около 1,8% от общего количества. Ими практически не пользуются, и в НБУ считают, что украинцы не почувствуют каких-либо неудобств».

Также объясняется, где можно без ограничений и бесплатно обменять старые банкноты и монеты в течение следующих трех лет:

- во всех украинских банках (в течение одного года с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2021 года включительно);

- в НБУ и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ) в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2023 года включительно.

В сообщении говорится и о том, что НБУ «активизирует вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов».

Поясняется: «Это же касается монеты 1 гривна желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года. С 1 октября, попадая в банки, эти деньги не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ».

Там подчеркнули: «НБУ уже начал чеканить монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые живут 20-25 лет. В отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны монета 1 гривна желтого цвета, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять».

Финансовый регулятор резюмирует: «Постепенно в обороте их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие серебристые монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска».

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.