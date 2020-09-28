Украина открыла границы для иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса

Главное: Украина открыла границы для иностранцев. Так решило правительство.

Детали: Несмотря на пандемию коронавируса, Украина открывает свои границы для иностранцев с понедельника, 28 сентября. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Как цитирует его РБК-Украина, «запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу».

По словам чиновника, «постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать».

Он пояснил: «Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября».

Также Андрей Демченко поведал: «Фактически ночью эта норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие».

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