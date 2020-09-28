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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет легче переносить скорби

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет легче переносить скорби

Александра Кудрявцева
28.09.20 11:57
542
Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет легче переносить скорби

Главное: Благодарность Богу делает человека способным использовать ту Божию силу, которую Бог дает еще перед скорбью

Детали: Болезни и скорби не являются жестокостью Бога к человеку — это средства, которыми Господь помогает вернуть нас на правильный духовный путь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

«Скорби бывают большими, малыми, долговременными, кратковременными, но все они несут с собой горечь. Если человек принимает скорбь и болезнь как лекарство от Бога, то она превращается в полезную для человека. Поэтому мы должны благодарить Бога за все, что Он попускает: за сладкое, за горькое, за трудности, испытания, — ибо все это лекарства для нашего исцеления», — подчеркнул Предстоятель.

Он напомнил, что благодарность Богу делает человека способным использовать ту Божию силу, которую Бог дает еще перед скорбью — «Господь дает человеку силы перенести все это, но наше малодушие нам не позволяет воспользоваться этой благодатью».

О том, какую великую пользу человеку приносит благодарность Богу, Предстоятель рассказал на примере истории о бедняке.

«Один боголюбивый человек время от времени раздавал милостыню бедным, и к нему приходили множество бедняков из разных мест. Однажды зимой они снова сошлись к нему. Настала ночь, человек приютил скольких смог, но несколько человек остались ночевать на улице. У них была теплая одежда, но у одного не было ничего, кроме рогожи. Он лег на лавку, накинул на себя рогожу, весь трусился от холода и все время что-то бормотал. Хозяин дома вышел и спросил, что он бормочет. А тот говорит: „Благодарю Тебя, Боже, за все, что ты мне попускаешь! Мне холодно, но есть много людей, которые сейчас находятся в темнице, закованы в железо, не могут даже пошевелить ногами, а я ведь лежу, как царь, могу протянуть ноги, встать, уйти куда-то. Благодарю Тебя, Боже!“. Боголюбец, услышав эти слова, сказал сам себе: „Какие даже среди бедняков есть благоразумные люди, которые умеют за все благодарить Бога!..“ От холода многие бедняки убежали, а этот всю ночь пролежал и все перетерпел», — рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что благодарность Богу за все, что Он нам попускает, приносит нам пользу, и дал наставление, как легче пережить скорби.

«Если мы страдаем и сравниваем себя с теми, кто лежит на мягкой перине и ест сладкую пищу, пьет приятное питие, то, конечно, впадем в отчаяние. А когда человек вспоминает в своих страданиях о тех, кто страдает больше, то этими воспоминаниями отгоняет от себя отчаяние. А отчаяние — это такая страсть, которая человека парализует и делает его бессильным», — сказал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно благодарить Бога за все, что Он нам попускает, каяться в своих грехах и не впадать в отчаяние, укрепляясь постом и молитвой, и «Бог обязательно поможет нам, и мы перенесем все испытания и скорби, и Божия сила будет в нас, и Божие благословение будет над нами».

В тему:"Люди мира" просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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