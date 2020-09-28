Навальный рассказал о таинственной встрече с Меркель

Главное: Немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Она навестила его в клинике Charite.

Детали: Канцлер Германии Ангела Меркель навестила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Charite. Об этом сообщило издание Spiegel, которое назвало визит секретным.

На это отреагировал сам Алексей Навальный, который написал у себя в «Твиттере»: «Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей».

Он добавил: «Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице».

Справка: 20 августа 2020 года Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию.