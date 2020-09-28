В Луганской области полыхает гигантский лесной пожар

Главное: Крупный пожар произошел в Луганской области. Горят двадцать гектаров леса.

Детали: Недалеко от села Нижнетеплое Луганской области произошел лесной пожар. Его площадь, по данным ГСЧС, составила двадцать гектаров.

Накануне вечером огонь удалось локализовать.

Спасатели сегодня говорят, что гасят отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.

Всего к борьбе с огненной стихией привлечены 101 человек и 38 единиц техники.

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что в многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар.