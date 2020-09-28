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Новости > В Луганской области полыхает гигантский лесной пожар

В Луганской области полыхает гигантский лесной пожар

Александр Панько
28.09.20 11:06
210
В Луганской области полыхает гигантский лесной пожар

Главное: Крупный пожар произошел в Луганской области. Горят двадцать гектаров леса.

Детали: Недалеко от села Нижнетеплое Луганской области произошел лесной пожар. Его площадь, по данным ГСЧС, составила двадцать гектаров.

Накануне вечером огонь удалось локализовать.

Спасатели сегодня говорят, что  гасят отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.

Всего к борьбе с огненной стихией привлечены 101 человек и 38 единиц техники.

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что в многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар.

Тэги: общество, Луганская область, ЧП, регионы, Лесной пожар, новости Украины

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