В столовой на Прикарпатье отравились без малого две сотни работников

Главное: На предприятии в Коломые Ивано-Франковской области отравились 194 человека. Все они питались в фирменной столовой.

Детали: Почти 200 человек отравились в Коломые Ивано-Франковской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после употребления пищи в столовой ООО «Леон» в период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека. Шесть из них — за последние сутки.

59 больных госпитализированы, 135 — находятся на амбулаторном лечении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

В тему: 17 февраля 2020 года в Бродовском районе Львовской области в местное отделение инфекционной больницы попали 9 человек. Все они — сотрудники одного предприятия.