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Новости > Знаменитая американка выступила на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном

Знаменитая американка выступила на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном

Агата Кловская
28.09.20 09:52
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Знаменитая американка выступила на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном

Главное: Американская супермодель Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном.

Детали: Звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель из США Ким Кардашьян на своей странице в Instagram написала, что Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана и последующей кампании Баку по дезинформации. Она подчеркнула, что в новостях происходящее неправильно называют столкновениями.

Модель призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования и сочла нужным использовать международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта и трагедии. Кроме того, она обратилась к подписчикам с просьбой обрывать телефон Белого дома и Конгресса США, чтобы рассказать им о ситуации в Нагорном Карабахе, а также предотвратить участие Турции в этом конфликте.

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война, Ким Кардашьян

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