Прогноз синоптиков: украинцев ждет холодная и дождливая неделя

Главное: На этой неделе в Украине ожидается дождливая погода. Будет прохладно.

Детали: На грядущей рабочей неделе, 28 сентября – 2 октября, в Украине установится дождливая и прохладная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики допускают, что ливни с грозами продлятся и в выходные дни.

Днем по стране ожидается 14-22 тепла, а ночью плюс 9-15.

В Киеве проливные дожди начнутся с вторника-среды: днем будет плюс 15-17, а ночью 11-13 тепла.

Карта погоды в Украине:

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что от обрушившейся накануне непогоды пострадали жители трех областей Украины.