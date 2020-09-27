В выборах мэра Киева будут участвовать тринадцать кандидатов: появился полный список

Главное: Стали известны все кандидаты на должность мэра Киева. Всего – тринадцать человек.

Детали: В субботу, 26 сентября, Киевская городская избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала кандидатами в мэры украинской столицы тринадцать человек. Уже известен весь список.

Отмечается, что в регистрации было отказано Игорю Писарцу: причиной называется отсутствие документа о денежном залоге.

Стоит отметить, что в четверг, 24 числа, был последний день, когда можно было подать документы для регистрации.

Список кандидатов на должность киевского градоначальника выглядит следующим образом: Николай Томенко («Родная страна»), Сергей Гусовский («За майбутнє»), Юрий Левченко («Народовластие»), Александр Омельченко («Единство»), Александр Попов («Оппозиционная платформа – За життя»), Диана Гранцева (самовыдвиженка), Сергей Притула («Голос»), Егор Фирсов («Экологическая альтернатива»), Алексей Кучеренко («Батькивщина»), Андрей Пальчевский («Победа Пальчевского»), Михаил Поживанов («Радикальная партия»), Ирина Верещук («Слуга народа») и действующий мэр города Виталий Кличко (УДАР).

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