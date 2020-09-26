«Динамо» добыло очередную уверенную победу в чемпионате Украины

Главное: Киевское «Динамо» одержало очередную победу в УПЛ. На НСК «Олимпийский» был разбит «Минай».

Детали: В субботу, 26 сентября, киевское «Динамо» добыло уверенную победу в четвертом туре УПЛ, обыграв на НСК «Олимпийский» «Минай» (команда из села под Ужгородом) со счетом 4-0.

Стоит отметить, что еще в начале матча номинальные хозяева с Закарпатья (команды провели рокировку, решив сначала сыграть в Киеве) остались вдесятером – один из футболистов «Миная» получил красную карточку за фол последней надежды.

Голы у динамовцев забивали Александр Андриевский, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Еще один мяч закарпатцы забили в свои ворота.

В тему: 24 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал победу «Динамо» в выездном поединке против «Гента».