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Новости > Ученые назвали витамин, которые уменьшает вероятность смерти от коронавируса

Ученые назвали витамин, которые уменьшает вероятность смерти от коронавируса

Агата Кловская
26.09.20 15:08
1086
Ученые назвали витамин, которые уменьшает вероятность смерти от коронавируса

Главное: Ученые узнали о витамине D кое-что новое. Он поддерживает человека во время коронавирусной болезни.

Детали: Исследователи из медицинской школы Бостонского университета (США) узнали о новых свойствах витамина D. Их цитирует издание PLOS ONE.

Ученые говорят, что у людей с коронавирусной болезнью при нормальном уровне витамина D в крови вероятность осложнений и даже смерти снижается. А вот его дефицит может привести к ухудшениям.

Эксперты говорят: «У людей с нормальным уровнем витамина D риск неблагоприятных клинических исходов (то есть развития тяжелых осложнений или смерти) значительно ниже. У пациентов старше сорока лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти сразу на 51,5% ниже, чем у людей с его дефицитом. Также у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий лимфоцитов».

В статье информируют: «Достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от коронавируса».

Ученые сообщают: «При достаточном уровне витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54%, он помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп».

Употреблять добавки с витамином D советуют особенно в зимнее время года, когда человек ощущает его дефицит.

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что американцы объяснили, почему так важен витамин Е.

Тэги: ученые, здоровье, мир, витамин D, коронавирус

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