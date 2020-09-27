В Херсоне задержан педофил, который в сети домогался 14-летней девочки

Главное: В Херсоне педофил в сети домогался 14-летней девочки. Он ей предлагал дорогие подарки или деньги.

Детали: В Херсоне активисты разоблачили педофила, который в сети домогался 14-летней девочки. Его задержали и сделали «внушение», записав процесс на видео.

Как оказалось, любителем школьниц оказался 32-летний бизнесмен из города Чаплинка, который специально приехал в областной центр на встречу с несовершеннолетней.

В переписке с ней, которую также обнародовали в сети, подозреваемый открыто склонял школьницу к интиму, предлагая за это телефон, цветы, а также деньги.

Отметим, что в начале общения он уточнял, действительно ли его собеседница невинна.

После резонанса, которое вызвало опубликованное видео, в полиции начали проверку и готовятся открыть уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».

В тему: В начале августа под Киевом «на горячем» задержан педофил, который занимался сексом с 13-летним подростком.