СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан

Выходец из Винницы Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) высокими зарплатами якобы заманивает украинцев на работу в Польшу и Чехию, а затем отбирает паспорта, шантажирует и вымогает деньги. Об этом сообщает «Рупор» со ссылкой на «Антикор».

Согласно объявлениям на сайтах поиска работы, Вадим Кирничный якобы предлагает заробитчанам зарплаты в среднем от 1 тыс. долларов.

Соискателям он якобы представляется дипломатом, заместителем главы чешского представительства никому не известной «Международной дипломатической миссии».

Далее Кирничный якобы выманивает паспорта для оформления выезда за границу и трудоустройства. После — якобы требует оплатить дополнительные услуги, фейковые сборы и штрафы. В итоге жертве приходится фактически выкупать свои документы.

«Когда я начал говорить, что пойду в полицию, если не вернет паспорт и деньги, он (Кирничный) начал на меня орать — угрожал, что позвонит в МИД кому надо, и я больше никогда не смогу никуда выехать из Украины. В итоге мне пришлось заплатить еще какой-то „штраф“, и только тогда мне вернули паспорт», — якобы рассказал журналистам Александр, один из обманутых заробитчан.

Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj), предположительно, занимается мошенничеством не только в Украине. По данным издания, обманом он якобы заполучил доступ к банковским счетам пражской компании Artbud s.r.o. и завладел 495 тыс. чешских крон (около 620 тыс грн), после чего скрылся в неизвестном направлении.

«Впоследствии выяснилось, что Вадим Кирничный якобы врал сотрудникам Artbud s.r.o. о том, что у него есть дипломатический паспорт, и что он является членом какой-то большой дипломатической миссии — организации, которая по своему международному уровню не уступает ОБСЕ, издалека показывал сотрудникам какую-то пластиковую карточку, хотя в руки никому не давал», — говорится в материале.

По данным издания, Вадимом Кирничным якобы уже занимаются правоохранительные органы Украины. Якобы открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — мошенничество в крупных размерах. Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

«Стоит вопрос о его международном розыске. Кроме того, следы Кирничного были замечены не только в Украине и Чехии, но и в Польше, Словакии и других странах. Европейские правоохранители ведут несколько расследований», — пишет издание.