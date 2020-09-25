Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан

СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан

Автор: «Фраза»
25.09.20 16:14
755
СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан

Выходец из Винницы Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) высокими зарплатами якобы заманивает украинцев на работу в Польшу и Чехию, а затем отбирает паспорта, шантажирует и вымогает деньги. Об этом сообщает «Рупор» со ссылкой на «Антикор».

Согласно объявлениям на сайтах поиска работы, Вадим Кирничный якобы предлагает заробитчанам зарплаты в среднем от 1 тыс. долларов.

Соискателям он якобы представляется дипломатом, заместителем главы чешского представительства никому не известной «Международной дипломатической миссии».

Далее Кирничный якобы выманивает паспорта для оформления выезда за границу и трудоустройства. После — якобы требует оплатить дополнительные услуги, фейковые сборы и штрафы. В итоге жертве приходится фактически выкупать свои документы.

«Когда я начал говорить, что пойду в полицию, если не вернет паспорт и деньги, он (Кирничный) начал на меня орать — угрожал, что позвонит в МИД кому надо, и я больше никогда не смогу никуда выехать из Украины. В итоге мне пришлось заплатить еще какой-то „штраф“, и только тогда мне вернули паспорт», — якобы рассказал журналистам Александр, один из обманутых заробитчан.

Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj), предположительно, занимается мошенничеством не только в Украине. По данным издания, обманом он якобы заполучил доступ к банковским счетам пражской компании Artbud s.r.o. и завладел 495 тыс. чешских крон (около 620 тыс грн), после чего скрылся в неизвестном направлении.

«Впоследствии выяснилось, что Вадим Кирничный якобы врал сотрудникам Artbud s.r.o. о том, что у него есть дипломатический паспорт, и что он является членом какой-то большой дипломатической миссии — организации, которая по своему международному уровню не уступает ОБСЕ, издалека показывал сотрудникам какую-то пластиковую карточку, хотя в руки никому не давал», — говорится в материале.

По данным издания, Вадимом Кирничным якобы уже занимаются правоохранительные органы Украины. Якобы открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — мошенничество в крупных размерах. Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

«Стоит вопрос о его международном розыске. Кроме того, следы Кирничного были замечены не только в Украине и Чехии, но и в Польше, Словакии и других странах. Европейские правоохранители ведут несколько расследований», — пишет издание.

Тэги:

Комментарии

Статьи

25.09.20 09:25

Легкие РСЗО: перспективное оружие или тупик?

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.09.20 12:54

Украина в еврокубках: уже без двух команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?
24.09.20 18:27

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 25 сентября 2020 года

Главные новости за 25 сентября 2020 года
25.09.20 18:59
85
Последние новости
25.09.20 18:59

Главные новости за 25 сентября 2020 года
25.09.20 16:28

Американцы научились предугадывать инсульт по анализу крови
25.09.20 16:16

Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну
25.09.20 16:14

СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан
25.09.20 16:08

Стало известно, кто и как будет определять даты каникул в украинских школах
25.09.20 15:33

Ученые рассказали о смертельной опасности толстого живота
25.09.20 15:27

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Фото и Видео
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Киеве на Троещине пылает многоэтажка
В Киеве на Троещине пылает многоэтажка
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.