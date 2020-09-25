Из-за выборов каникулы в школах могут перенести

Главное: В Украине школам рекомендуют установить новые даты каникул. Связано это с местными выборами.

Детали: Минобразования рекомендует школам установить новые даты каникул. Если раньше речь шла о периоде с 26 октября по 1 ноября, то теперь рекомендуется начать каникулы раньше, минимум за два дня до местных выборов, сообщают «Факты».

О новых сроках каникул говорилось на брифинге министра образования Сергея Шкарлета в Кривом Роге.

Новое письмо с рекомендациями уже направлено в школы. При этом министр еще раз напомнил, что все указанные в письме даты — это рекомендации, учебное заведение может само установить себе график работы.

Представители Минобразования уточнили, что каникулы рекомендуют установить с четверга 22 октября и закончить в пятницу 30 октября.

Как известно, голосование назначено на воскресенье 25 октября.

В тему: Украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусной болезнью COVID-19, смогут проголосовать. Для этого необходимо оставить соответствующее заявление в территориальной комиссии.