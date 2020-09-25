Украинских пользователей соцсети «ВКонтакте» полиция возьмет на учет

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские пользователи соцсети «ВКонтакте» окажутся на учете в полиции.

Детали: Украинские пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» будут на учете полиции. Такое заявление сегодня, 25 сентября, во время онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, правоохранители займутся расследованием фактов распространения контента в запрещенной в Украине социальной сети. Данилов отметил, что в соответствии с украинским законодательством о санкциях, «ВКонтакте» не имеет права работать на территории Украины.

«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — сказал он.

Также секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что украинские пользователь должны понимать всю ответственность.

«Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — добавил Данилов.

Ранее российская социальная сеть «ВКонтакте» разблокировала свою работу в Украине. Для этого программисты VK обновили приложение, которые должно помочь беспрепятственно пользоваться социальной сетью в обход блокировок со стороны украинских провайдеров. Эксперты говорят, что заблокировать приложение заново будет очень сложно.

В тему: В мае нынешнего года Верховная Рада одобрила продление запрета сервисов «Яндекса» и российских соцсетей. За документ проголосовали 248 парламентариев.