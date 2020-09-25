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Новости > Лига Европы: «Десна» и «Колос» прекращают борьбу за еврокубки

Лига Европы: «Десна» и «Колос» прекращают борьбу за еврокубки

Автор: «Фраза»
25.09.20 01:19
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Лига Европы: «Десна» и «Колос» прекращают борьбу за еврокубки

Главное: «Коваливский «Колос» и черниговская «Десна» сыграли поединки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Дальше они не прошли.

Детали: Сегодня, 24 сентября, состоялись поединки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Черниговская «Десна» на выезде играла против немецкого «Вольфсбурга», а коваливский «Колос» также в гостях встречался с хорватской «Риекой».

Черниговские футболисты поехали в Германию в качестве явного аутсайдера, и, увы, они этот статус подтвердили. Голы Гилавоги и Гинчека подвели черту под этим противостоянием — победа немецких «волков» со счетом 2:0. При этом украинцы играли половину второго тайма в меньшинстве после удаления Тамма.

В матче между хорватской «Риекой» и коваливским «Колосом» команды в основное время не сумели выявить сильнейшего. Обе команды имели возможности для взятия ворот, но до забитого мяча дело не доходило. Однако в первом овертайме Эсковал сумел найти свой шанс и переправил мяч в ворота «Колоса» после навеса с углового.

А еще за несколько минут до финального свистка Франко Адрияшевич поставил точку в матче — 2:0 в пользу хорватов.

Таким образом, в с ледующий раунд вышли немцы и хорваты.

В тему: Киевское «Динамо» сыграло на выезде первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Гента». Подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее — победа киевлян со счетом 2:1.

Тэги: футбол, общество, Лига Европы, спорт

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